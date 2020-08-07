رياضة | أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم»

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الأهلي بطليها فايلر ولجنة التخطيط والسبب «صفقة الموسم» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت أزمة جديدة في الساعات القليلة الماضية، داخل النادي الأهلي، بين المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

أزمة فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي

كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، وقوع أزمة جديدة بين فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ولجنة التخطيط بشأن امكانية تعاقد الفريق مع مدافع سوبر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع أحمد حجازي أو باهر المحمدي أو صرف النظر عن تدعيم هذا الخط، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

في الوقت الذي ترى خلاله لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وجود ثغرة دفاعية تظهر في مباريات الفريق الأفريقية، وهو ما يستدعي تعاقد الفريق مع صفقة جديدة.

وأتمت المصادر أن هناك تردد قوي من جانب السويسري رنيه فايلر بشأن التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي خلال الفترة المقبلة.