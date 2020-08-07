رياضة | سيراميكا يجري المسحة الطبية الأولى ظهر الأحد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيراميكا يجري المسحة الطبية الأولى ظهر الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع الجبلاية سوف يخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري المسحة الطبية الأولى في الوحدة ظهر الأحد المقبل، وأن العدد الذي سيجري المسحة 40 فردا فقط.
وكان اتحاد الكرة قرر استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
ومن جانبه أعرب البطاوي عن سعادته باتخاذ أولى الخطوات الرسمية والواقعية تجاه عودة النشاط في دوري الدرجة الثانية، معربا عن ثقته الشديدة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وأنهم سوف يحققون الانجاز هذا الموسم بالصعود إلى الدوري الممتاز.