رياضة | سيراميكا يجري المسحة الطبية الأولى ظهر الأحد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيراميكا يجري المسحة الطبية الأولى ظهر الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي سيراميكا اتصالا هاتفيا من اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، تخطره خلاله بموعد إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا أنه وفقا للاتصال الهاتفي مع الجبلاية سوف يخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري المسحة الطبية الأولى في الوحدة ظهر الأحد المقبل، وأن العدد الذي سيجري المسحة 40 فردا فقط.

وكان اتحاد الكرة قرر استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أعرب البطاوي عن سعادته باتخاذ أولى الخطوات الرسمية والواقعية تجاه عودة النشاط في دوري الدرجة الثانية، معربا عن ثقته الشديدة في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، وأنهم سوف يحققون الانجاز هذا الموسم بالصعود إلى الدوري الممتاز.