رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وليون في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وليون في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، أمام نظيره ليون الفرنسي، مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة يوفنتوس وليون، على أرضية ملعب آليانز ستاديوم.

Advertisements

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ليون على يوفنتوس بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة يوفنتوس أمام ليون عبر قناة bein SPORTS HD 2.