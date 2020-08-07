رياضة | ميسي يقود قائمة برشلونة لموقعة نابولي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يقود قائمة برشلونة لموقعة نابولي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين الذي ستدخل مباراته أمام فريق نابولي الإيطالي، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان باولو في إيطاليا.

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وجاءت قائمة فريق برشلونة كالتالي :-

تيرشتيجن - سيميدو - بيكيه - لانجليت - ايفان راكتيتش - جونيور فيربو - فرينكي دي يونج - ريكي بويج - انسو فاتي - اناكي بيينا - مونتشو - اراخو - منجويزا - كونراد - رايس - خاندرو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - انطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجي روبرتو.