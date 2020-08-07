رياضة | فايلر يركز على الجانب الفني والخططي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يركز على الجانب الفني والخططي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الفني والخططي في المران الذي انطلق في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش.

وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد المقبل.

وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططي الذي تم تنفيذه في المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية.

كما حرص المدير الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات.