رياضة | فايلر يركز على الجانب الفني والخططي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يركز على الجانب الفني والخططي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الفني والخططي في المران الذي انطلق في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد المقبل.
وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططي الذي تم تنفيذه في المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية.
كما حرص المدير الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات.