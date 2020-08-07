رياضة | التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لموقعة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مواجهة اليوم أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : والكر - فيرناندينهو - إيمريك لابورت - زينشينكو

خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - دافيد سيلفا

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خط الهجوم : دي بروين - رحيم ستيرلينج - جابريل خيسوس.

كما استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على تشكيل فريقه لموقعة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - ميليتاو - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم : أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور.