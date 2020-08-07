رياضة | كارتيرون يصر على التعاقد مع محمود وادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يصر على التعاقد مع محمود وادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسيد الخضر وكيل أعمال الفلسطيني محمود وادي نجم هجوم المصري البورسعيدي أن رحيل موكله عن المصري في الصيف الحالي أمر محسوم.

وأفادت التقارير الصحفية بأن محمود وادي ارتبط بالانتقال إلى الزمالك في الصيف الحالي من أجل تعويض الرحيل المرتقب لنجمي الفريق عمر السعيد وكابونجو كاسونجو لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون به.

وقال أسيد الخضر في تصريحات لوسائل الإعلام:"رحيل محمود وادي عن المصري البورسعيدي أمر محسوم ولا نقاش فيه".

واختتم الضر تصريحاته قائلاً:"محمود وادي سوف يرحل عن المصري وهو يملك عرضين من فريق داخل مصر وآخر من آسيا".