رياضة | خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس.

وخضع مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.