رياضة | خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خبر سار في الأهلي قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي.
وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس.
وخضع مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.