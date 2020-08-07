رياضة | الزمالك يتحرك مجددًا لحسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك مجددًا لحسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موافقة مجلس إدارة براميدز على رحيل نجم الفريق نبيل عماد دونجا إلى الزمالك بدايةً من الموسم المقبل.

ووقع نبيل عماد دونجا على عقود انضمامه إلى الزمالك قبل أسابيع ماضية قبل أن تبدا مرحلة التفاوض بين إدارة الناديين.

وأبلغ نبيل عماد دونحا زملائه في براميدز في الفترة الأخيرة على موافقه ناديه على انتقاله إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وتألق نبيب عماد دونجا مؤخرًا بشكل لافت للنظر في قيادة خط وسط براميدز في المواسم الماضية.