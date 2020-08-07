شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة عشر يوماً تجهز «شيلونجو» لمباريات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج مدته أسبوعين لتجهيز المهاجم شيلونجو.

وانتظم شيلونجو، في تدريبات الاسماعلي، الصباحية، الجمعة، بعد وصوله من بلاده خلال الساعات القليلة المنقضية.

واكتفي شيولونجو، بأداء تدريبات الجري الخفيف، حول الملعب، خصوصاً وانه غير جاهز بدنياً بعد ابتعاده عن التدريبات لفترة طويلة.