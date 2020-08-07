شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح، اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة إنبي التي ستقام، الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق، الثلاثاء الماضي.

وكان اللاعب اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق، أمس، وخضع مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.