شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح، اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة إنبي التي ستقام، الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وشارك أيمن أشرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق، الثلاثاء الماضي.
وكان اللاعب اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق، أمس، وخضع مدافع الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي.
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