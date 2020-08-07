شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يؤكد جاهزية «عبدالواحد» لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل عمر كمال عبدالواحد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي المصري، برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات.
ويعاني عبدالواحد من شد في العضلة الأمامية، ما أدى لعدم مشاركته أمام الزمالك في مباراة أمس.
وقال الدكتور شادي السعدني، طبيب المصري، إن عبدالواحد سيكون جاهزًا للمشاركة أمام حرس الحدود، الإثنين المقبل.
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