شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستجيب لتحذيرات هيدرسفيلد حول رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استجاب النادي الأهلى لقرار هيدرسفيلد الإنجليزي الذي منع رمضان صبحى من خوض التدريبات مع الفريق الأحمر، بعد انتهاء الإعارة بشكل فعلي، يوم 30 يونيو الماضي.

وحذر هيدرسفيلد الإنجليزي، صبحي من خوض التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، حيث لم يعد لاعباً ضمن صفوف الفريق بشكل رسمي، بعد انتهاء الإعارة، وعدم تمديدها، فضلًا عن عدم التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب.

وامتثل رمضان لقرار إدارة هيدرسفيلد، ولم يشارك في تدريب الأهلي، أمس واليوم، حيث يستعد للعودة إلى إنجلترا بعد طلب ناديه له في وقت سابق.

ومن المقرر أن يسافر رمضان صبحي إلى إنجلترا لخوض التدريبات مع هيدرسفيلد في غضون الأيام القليلة المقبلة، حال فشل الأهلي في التوصل لاتفاق مع النادي الإنجليزي على شراء اللاعب بشكل نهائي أو مد الإعارة.