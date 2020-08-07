شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدفع 9 ملايين إسترليني لأليكسيس سانشيز ليرحل عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تفاصيل مفاوضات إنتر ميلان ومانشستر يونايتد في صفقة الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز.

وقالت الصحيفة الإنجليزي إن يونايتد دفع مبلغ 9 ملايين جنيه إسترليني كجزء من صفقة رحيل مهاجمه صاحب الـ31 عاما مجانا إلى النادي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد كان يشعر برضا كبير لدفع ذلك المبلغ، بالنظر إلى أن اللاعب سيدفع مبلغًا يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني لسانشيز إن استمر كلاعب للفريق فيما تبقى من العامين في عقده.

وكان إنتر ميلان قد ضم سانشيز مجانًا من إنتر حتى عام 2023 براتب أسبوعي 130 ألف جنيه إسترليني.

ويعد ذلك أقل من ربع راتب سانشيز مع مانشستر يونايتد، إذ إن النجم التشيلي كان يحصل على راتب يقدر بـ560 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأصبح بإمكان سانشيز حاليا أن يشارك في الدوري الأوروبي مع إنتر وحتى إنه قد يواجه فريقه السابق، مانشستر يونايتد، إذا ما تواجه الفريقان في النهائي يوم 21 أغسطس المقبل.

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وتخلص مانشستر يونايتد من راتب سانشيز الكبير من قائمة الرواتب المدفوعة لديه، وكذلك أصبح رقم 7 بدون لاعب، وأشار التقرير إلى أنه سيُمنح إلى جادون سانشو الذي اقترب من الانضمام إلى الشياطين الحمر قادما من بوروسيا دورتموند.