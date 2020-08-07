شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ليالي الأبطال.. جوارديولا يراهن على قوته الهجومية للإطاحة بريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد توقف خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا التي تسببت في توقف الحياة بالعالم، يعود دوري أبطال أوروبا من جديد، الليلة، بمواجهات قوية.

المواجهة الأول تجمع ريـال مدريد الذي يحل ضيفًا على مانشستر سيتي، فيما يواجه ليون الفرنسي اليوفي في المواجهة الأخرى بدور الـ 16.

يعوّل بيب جورديولا على قوته الهجومية الضاربة والفوز في خارج ملعبه بهدفين لهدف على ريـال مدريد المنتشي بالدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع للفريقين:

تشكيل ريـال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فاران، ميليتاو، كارفخال، وميندى

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، وفالفيردى

خط الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، ورودريجو.

ويدخل جوارديولا بتشكيل لقوته الهجومية الضاربة:

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حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لابورت، فيرناندينيو، والكر، وزينشينكو

خط الوسط: جوندوجان، رودريجو، وكيفين دى بروين

خط الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل خيسوس، ورياض محرز.

ويحتاج ريـال مدريد للفوز بهدفين نظيفين أو الفوز بأي نتيجة بفارق هدفين على مانشستر سيتي من أجل التأهل إلى ربع النهائى من تشامبيونزليج.