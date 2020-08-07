شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا بعد الخروج من الدوري الأوروبي: كرة القدم ليست عادلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مهاجم منتخب مصر، أحمد حسن كوكا، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، أن فريقه واجه سوء حظ، ما أدى لتوديع فريقه لمسابقة الدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون الإنجليزي باليوروباليج.

وفاز وولفرهامبتون بهدف دون رد على أولمبياكوس، ليتأهل لربع النهائي، بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل منهما.

وكتب كوكا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «لسوء الحظ لم نتمكن من الوصول إلى الجولة التالية، ولكننا كنا نستحق المزيد».

وأضاف: «لقد قدمنا كل شيء داخل الملعب من أجل الفوز بالمباراة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان، أريد أن أشكر الجميع على هذا الموسم الرائع».