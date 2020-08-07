شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحسم موقف الشيخ من اللحاق بمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، موقف أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق، من المشاركة في مباراة إنبي المقررة، الأحد المقبل، بالدورى، خلال المران الأخير المقرر السبت، وذلك بعد تعرض اللاعب لكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع الشيخ لبعض الفحوصات الطبية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على حالة اللاعب.
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال أفريقيا.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعدادا لمواجهة إنبي.
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