شكرا لقرائتكم "للمحليين فقط".. اتحاد الكرة يمنع الأجانب من المشاركة فى دورى 99 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رفض مشاركة أي لاعب أجنبي فى دوري 99 والذى تقرر إنطلاقه فى الموسم المقبل بعد إلغاء دوري 97.

طلب شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي إقتصار المشاركة فى دوري 99 فقط على اللاعبين المصريين وعدم مشاركة أي محترف بالدوري المصري فى هذا الدوري لأن الهدف من ذلك هو تجهيز اللاعبين المشاركين فى هذا الدوري ، للمنتخب الأوليمبي ومنتخب 2001 .

كشف محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أنه تقرر إقامة دوري 99 الموسم المقبل على أن يتم مشاركة 3 لاعبين من مواليد 97 بشكل أساسي مع فريق 99 .

وتابع محمود سعد أن دوري 99 سيكون مفيد للمنتخب الاوليمبي ومنتخب 99 ومشاركة 3 لاعبين 97 من أجل تجهيزهم للمنتخب الاوليمبي استعداد للاوليمبياد.

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في سياق متصل ، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجهود الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، واتباعه لأحدث الطرق والوسائل العلمية لتطوير المواهب، حيث تلقى المدير الفني لاتحاد الكرة خطابًا من إدارة تنمية المواهب بـ"فيفا"، يحمل توقيع آرسين فينجر رئيس التطوير وستيفن مارتينز المدير الفني، جاء فيه: "نحن في "فيفا" متحمسون للعمل معك ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، كجزء من النظام العالمي "إيكو" لتحليل تطور أداء اللاعبين.

وتضمن الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة وتحديدًا المدير الفني لاتحاد الكرة: "يسرنا مشاركتكم في المشروع ونتطلع إلى العمل معكم ومع أكاديمياتكم لتطوير هذه المبادرة"، وأوضح الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، في تصريح لـ"الموقع الرسمي للاتحاد"، أن خبراء الفيفا فوجئوا بأن 80% من البرامج المخصصة لتحليل أداء وقياس تطور المراحل السنية التي يعملون على نشرها في العالم، موجودة بالفعل لدى الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "هذه البرامج مخصصة للمراحل السنية بداية من الأكاديميات، ومختلف الأعمار السنية، وهناك خطط مستقبلية موضوعة وجاهزة للتطبيق".