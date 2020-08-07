شكرا لقرائتكم فحص طبى يحسم موقف أحمد الشيخ من مواجهة الأهلى وإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي إن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس، واكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبي غدا الموقف النهائي للاعب من المشاركة في مواجهة إنبي بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم واشتمل على جانب خططي وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين. وعقب نهاية المران أجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يشتمل على إجراء مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.
من ناحية أخرى ، أعلن الاهلي موعد مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الجهاز الفني حدد يوم 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأضاف: «تم إخطار الإتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد الذي اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».
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