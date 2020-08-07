شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن استقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك: "مش محتاجة كلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها يوم 22 أغسطس الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، قرار رسمى منذ سنوات "ومش محتاجة كلام".

وقال مسئولو اللجنة الخماسية، إن هناك قرار مجلس وزراء سابق بتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فقط، سواء فى الدورى أو كأس مصر، منعاً للأزمات والمشاكل، ونتمنى خلال الفترة المقبلة إسناد المباراة بشكل طبيعى إلى حكم مصري، ولكن اللجنة الخماسية فضلت العمل بهذا القرار وإسناد اللقاء لحكم أجنبى.

واستؤنفت أمس الخميس بطولة الدورى الممتاز بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر، بلقاء الزمالك والمصرى الذى انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.

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وأعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدورى المقرر إقامتها فى أغسطس الجارى عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلى فى الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التى تعرض لها اللاعبون فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك أيضًا فى فبراير الماضي.

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلى والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وأمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.

وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.