شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يلتقط صورة سيلفى مع زوجته ويوجه لها رسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكابتن محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، صورة رومانسية ظهر فيها مع زوجته على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، وأطل زيدان وزوجته وهما يرتديان ملابس سوداء، وظهر نجم الفراعنة السابق وهو يحتضن زوجته ويلتقط معها صورة "سيلفي" ويوجه لها رسالة قائلا: " كل ما أنت عليه هو كل ما سأحتاجه".

وفي وقت سابق، احتفل محمد زيدان، نجم المنتخب الوطني السابق، بعيد ميلاد نجله الأصغر "زيزو" الذى أكمل عامه الثانى عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ونشر محمد زيدان صوراً لأبنائه الثلاثة وزوجته، وعلق قائلا:"عامان من الحب والسعادة منذ قدومك، عيد ميلاد سعيد لقردنا الصغير.. بنحبك جداً".



محمد زيدان وزوجته



سيلفى محمد زيدان وزوجته

Advertisements

وعلى جانب آخر ، قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف حائلا أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا: "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".

وأوضح محمد زيدان خلال تصريحات تلفزيوينة، أن يورجن كلوب هو الأب الروحي له وأنه سبب رئيسي في نجاح محمد صلاح مع ليفربول قائلا "كل اللاعبين تحب يورجن كلوب حتى من لا يلعب منهم.. وتحدثت معه بعد انضمام صلاح الي ليفربول وليس قبله و محمد صلاح مجتهد جداً ومركز في الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر".

وكشف النجم محمد زيدان موقفه من عودة النشاط الرياضي والكروي أن قرار عودة الدوري المصري والنشاط الرياضي بشكل عام جيد للغاية ويفيد الكرة المصرية على المستويين المحلي والأفريقي.