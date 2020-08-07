شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاولون يُقرر إجراء جراحة الرباط الصليبى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إبراهيم عادل، مدافع المقاولون العرب، إجراء جراحة الرباط الصليبى فى القاهرة، بالتنسيق مع إدارة النادى، بعدما شهدت الفترة الماضية اتصالات بين المقاولون واللاعب مع أحد الأطباء الكبار المُتخصصين فى جراحات الرباط الصليبي، وتم الاتفاق على إجرائها فى القاهرة بعد الاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور وائل نبيل، ومن المقرر أن يجتمع مدافع المقاولون خلال الساعات المقبلة مع الطبيب الذى سيُجرى له الجراحة لتحديد موعدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان إبراهيم عادل قد تعرض لإصابة الصليبي خلال فترة الإعداد الماضية قبل استئناف مسابقة الدوري العام، الذي توقف لفترة طويلة استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد ، فيما أكد علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون، أن إبراهيم عادل لديه القوة والإصرار على العودة السريعة من تلك الاصابة وهذا سيساهم في سرعة عودته إلى الملاعب، مضيفاً أن الجهاز الفني قام بتجهيز أكثر من بديل لتعويض غياب اللاعب في المباريات المقبلة.

في سياق مختلف، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

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وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتى خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فنى وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة أن النادى كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتى تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبى الذى أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة .

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.