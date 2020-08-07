شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الأهلي المصاب يخوض جلسة فى "الجيم" وتدريبات تأهيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ياسر إبراهيم ومحمد محمود ثنائى الأهلى جلسة فى الجيم، ثم استكملا البرنامج التأهيلى بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالنادى، ويخضع ياسر إبراهيم لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد تعرضه لإصابة فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة الجونة الودية التى أقيمت على ملعب التتش، ويواصل محمد محمود تنفيذ البرنامج التأهيلى بعد جراحة الرباط الصليبى التى أجراها فى ألمانيا، وقطع اللاعب مرحلة كبيرة فى طريق العودة للمشاركة فى المران الجماعى، وأدى الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبى التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

فيما انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق، فى مران اليوم حيث شارك اللاعب فى المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.