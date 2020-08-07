شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك 500 شاب فى ماراثون دراجات تحت شعار "رياضتك مناعتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ماراثون الدراجات الهوائية الذى نظمته الوزارة اليوم فى السابعة والنصف صباحا تحت شعار "رياضتك مناعتك"، بحضور 500 شاب وفتاة من الشباب الذين حصلوا على الدرجات ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" التى أطلقتها الوزارة مؤخرا.

انطلق الماراثون من أمام بوابة استاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس من أمام المركز الكشفى العربى، مرورا بشارع الطيران وكوبري الشهيد هشام بركات بشارع الطيران ثم العودة إلى نقطة البداية حيث تم السير بالدراجات لمسافة نحو 5 كيلو مترا في وقت زمنى نصف ساعة.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الماراثون يأتى ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة " دراجتك .. صحتك" ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.

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وأضاف صبحى أن المبادرة سوف يتم تعميمها واستمرارها في كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، موجهاً الشكر لكافة المشاركين من الشباب الذين التزموا بكافة الاجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمواجهة فيروس كورونا اثناء المشاركة في الماراثون.

وأشار صبحي إلى أن الوزارة تتبني العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وذلك للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.