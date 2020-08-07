شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: نسعى لعودة القناة للدورى وجارى إنشاء استاد دولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا نسعى لعودة الفريق الأول لكرة القدم بنادى القناة مرة أخرى للدورى الممتاز، مشيرًا إلى أن كرة القدم أصبحت استثمار وصناعة وفريق القناة كان لديه فرصة فى الصعود العام الماضى، وهذا العام قبل أزمة كورونا كان أيضًا يُقدم عروض جيدة في دوري القسم الثاني.

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وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": إدارة هيئة قناة السويس تقوم على تدعيم الفريق بشكل جيد جدًا، ونأمل في الصعود والعودة إلى دوري الأضواء والشهرة مرة أخرى، ولا نبخل على دعم الفريق ونتعاقد مع لاعبين جيدين ومدربين ذو خبرة، والاستاد الدولى الجديد الجارى بنائه سوف يكون دافع لهم فى الصعود.

وتابع، "ربيع"، تقوم قناة السويس بتنفيذ مشروع إنشاء استاد قناة السويس الدولي هو بمثابة قرية أوليمبية صغيرة والأول من نوعه في منطقة القناة، وتم معرفة الشروط كاملة من الاتحاد الدولى، لبناء الاستاد، وزودنا على الشروط التى طلبها الاتحاد الدولى، حيث طلب الاتحاد الدولى أن السعة تكون 15 ألف متفرج، تم بناء مدرجات تتسع 22 ألف متفرج، وطلب 6 بوابات دخول تم إنشاء 8 بوابات دخول، مكان انتظار السيارات طلب الاتحاد الدولى يسع 400 سيارة، تم عمل مكان انتظار سيارات يتسع إلى 600 سيارة، ويقع الاستاد على مساحة 180 ألف متر مربع، ويضم مضمار لألعاب القوى وتم تجهيزه ليلائم احتياجات ذوي القدرات الخاصة، كما يحتوي علي 2 لوحة إلكترونية، ومضمار لألعاب القوي ومقصورة VIp، و3 مهبط طائرات، و4 غرف تغيير ملابس اللاعبين بالمواصفات الدولية.