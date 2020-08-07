شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة العروض الأمريكية لضم شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الزمالك عدم وصول أى عروض رسمية من أى نادٍ فى الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على جهود محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، فى الموسم الجديد، بعد تصريحات أحد الوسطاء فى الفترة الأخيرة عن امتلاكه عروضًا من عدد من الأندية الأمريكية للحصول على خدمات اللاعب، إلا أن الإدارة البيضاء أكدت عدم وصول أى عروض حتى اللحظة الجارية من أجل مناقشة المسألة، خاصة أن تركيز شيكابالا فى الوقت الحالى مع الفريق والاستعدادات المختلفة، حيث ينتظر اللاعب نهاية عقوبة الإيقاف الموقعة أمام الأهلى، من أجل العودة للمشاركة مع عليه على خلفية أحداث السوبر الشهيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وترغب إدارة الزمالك فى استمرار شيكابالا ضمن صفوف الفريق الأبيض، إلا أنه حال تلقيه أى عروض سيتم بحث الأمر وحسمه معه، خاصة فى ظل التزامه التام مع الفريق على كافة الأصعدة منذ عودته لصفوف القلعة البيضاء عقب نهاية التجربة التى خاضها فى الدورى اليونانى لذا يبحث شيكابالا عن مواصلة مشواره مع الفريق البيضاء والمساهمة مع زملائه للمنافسة على البطولات المختلفة.

وحقق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الفوز على المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.