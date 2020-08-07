شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يصحح الأخطاء فى مران الأهلي قبل مواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على الجانب الفني والخططي في المران الذي أٌقيم في التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعداداً لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد المقبل.
وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططي الذي تم تنفيذه في المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية.
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