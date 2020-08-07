شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريـال مدريد ومانشستر سيتي والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريـال مدريد الإسباني من أجل بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت المباراة الأولى بخسارة ريـال مدريد بنتيجة 2-1 ذهاباً، ويحتاج الميرنجي للفوز بفارق هدفين على مضيفه مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، للتأهل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1 & 3.
وفى نفس التوقيت، يواجه يوفنتوس نظيره ليون، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports 2.
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