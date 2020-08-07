شكرا لقرائتكم جلسة "جيم" وتدريبات تأهيلية لثنائى الأهلى المصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ياسر إبراهيم ومحمد محمود، ثنائي الاهلي جلسة في الجيم، ثم استكملا البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي ، ويخضع ياسر إبراهيم، لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية التي أقيمت على ملعب التتش ، ويواصل محمد محمود تنفيذ البرنامج التأهيلي بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في ألمانيا، وقطع اللاعب مرحلة كبيرة في طريق العودة للمشاركة في المران الجماعي ، وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما انتظم أيمن أشرف، لاعب الفريق ، فى مران اليوم حيث شارك اللاعب فى المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.