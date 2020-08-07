شكرا لقرائتكم 26 لاعبا فى قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على الاعتماد على محمد الصباحى لقيادة منطقة وسط ملعب زعيم الثغر أمام الزمالك فى اللقاء المقرر بينهما الإثنين المقبل والمقرر إقامته باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بسبب غياب أحمد رفعت طبقا للإتفاقية الموقعة بين محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى ومرتضى منصور رئيس الزمالك بعدم إشراك اللاعبين المعارين من القلعة البيضاء لسيد البلد وهما أحمد رفعت والإيفوارى رزاق سيسيه .

واختار طلعت يوسف 26 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك وهم :- حراسة المرمى : عماد السيد - محمود الزنفلى - عمرو خليل - فارس محمجد خط الدفاع : محمود شعبان - أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - إسلام جمال - السيد سالم - صبرى رحيل - مروان النجار Advertisements خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - هشام محمد - مروان عطيه - أحمد راشد - أحمد حجى - عبد الغنى محمد - سمانه خط الهجوم : محمد الصباحى - خالد قمر - أحمد رفعت - رزاق سيسيه - يوسف حسن ويغيب عن معسكر الفريق أيمن غباشى للإصابة وأنيس سالتو وإيمانويل أكوى والمالى ويلسون لعدم الوصول إلى القاهرة من بلادهم وعمر الميدانى و عادل نيمار لعدم الجاهزية .

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