شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب بإلغاء مسحات كورونا للاعبين فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، وزارة الصحة بخطاب رسمي يفيد بتغيير البروتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشان تعديل البروتوكول الطبي مؤخرا وعدم إجراء المسحات إلا بعد ظهور الأعراض على الشخص فقط في ظل انخفاض الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا في مصر بشكل عام ، ويترقب اتحاد الكرة وصول الخطاب الرسمي لإرساله للأندية على أن يتم الاكتفاء بتحليل دم للاعبين ، ونفس الأمر بالنسبة لأندية القسم الثانى التي اشتكت مؤخرا من تأخر عمل المسحات لها أسوة بأندية الدورى الممتاز.

فى السياق ذاته، اتفق مسئولو اللجنة الخماسية اتحاد الكرة مع الشركة الراعية للملابس على تصميم زي جديد و موحد للحكام في الموسم المقبل للدوري 2020 -2021 ، يظهرون به في مسابقة الموسم المقبل ، واستقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك علي أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var