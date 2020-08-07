شكرا لقرائتكم فايلر يبدأ مران الأهلى بمحاضرة نظرية على الجوانب التكتيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش ، وتطرق الثنائي للحديث عن المرحلة المقبلة وبعض الترتيبات الخاصة بالجانب الإداري، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز، وخاض الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل في الدوري ، وحرص فايلر، على عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

على صعيد أخر اقترب محمود الخطيب، رئيس النادى ، من رئاسة بعثة الفريق فى المغرب خلال مواجهة الوداد بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يُعلن مجلس الأهلى رئيس البعثة خلال الأيام المقبلة، لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الخطيب سيكون رئيس البعثة فى هذه المباراة المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى أن مباراة الذهاب ستقام بالمغرب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وحدد الأهلى 3 أكتوبر موعداً لمباراة العودة باستاد القاهرة، وينتظر الأحمر وصول الموافقة الأمنية لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، فيما لم يُحدد النادى المغربى موعد مباراته الذهاب حتى الآن.

الخطيب كان قد ترأس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا خلال مباراة صن داونز يوم 7 مارس الماضى بأياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأحمر لنصف نهائى البطولة بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.