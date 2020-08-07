شكرا لقرائتكم زي النهاردة من 68 سنة.. مصر تضرب النرويج بخماسية الضيظوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب منتخب مصر على النرويج بخمسة أهداف مقابل أربعة في اللقاء الودى الذى جمعهما بعد انتهاء مصر من مبارياتها في أولمبياد هلنسكي بفنلندا في مثل هذا اليوم 7 أغسطس 1952وسجل أهداف الفراعنة الخمسة السيد الضيظوى.

جاء تشكيل منتخب مصر في مباراته الودية مكونا من: عبد الجليل حميدة "الأهلي"، محمد موسي الزنجيري "الأوليمبي السكندري"، نور الدالي "الزمالك"، حمزة عبدالمولي "الترسانة"، فهمي جميعي "الأهلي"، حنفي بسطان "الزمالك"، سعد راشد "الاتحاد السكندري"، فؤاد صدقي "الأهلي"، السيد الضيظوي "المصري البورسعيدي"، السيد عطية توتو "الأهلي"، علاء الحامولي "الزمالك".

ونزل كلا من أحمد مكاوي "الأهلي" بدلا من توتو، وشريف الفار "الزمالك" بدلا من علاء الحامولي.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

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وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى وقت سابق، أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير".