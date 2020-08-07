شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تركيز على الجانب البدنى.. وتقسيمة قوية وتعليمات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ركّز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الجانب الفنى والخططى فى المران الذى انطلق فى التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى المدير الفنى تقسيمة قوية فى منتصف الملعب بمشاركة الحراس؛ استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل.

وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين قبل التقسيمة لشرح البرنامج الخططى الذى تم تنفيذه فى المران، والتأكيد على بعض النقاط الفنية، كما حرص المدير الفنى على إيقاف المران لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات.

من ناحية أخرى، أعلن الأهلى موعد مباراة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن الجهاز الفنى حدد 3 أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلى والوداد، فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وأضاف، «تم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد الذى اختاره النادي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».

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واقترب محمود الخطيب، رئيس النادى، من رئاسة بعثة الفريق فى المغرب خلال مواجهة الوداد بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يُعلن مجلس الأهلى رئيس البعثة خلال الأيام المقبلة، لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الخطيب سيكون رئيس البعثة فى هذه المباراة المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى أن مباراة الذهاب ستقام بالمغرب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وحدد الأهلى 3 أكتوبر موعداً لمباراة العودة باستاد القاهرة، وينتظر الأحمر وصول الموافقة الأمنية لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، فيما لم يُحدد النادى المغربى موعد مباراته الذهاب حتى الآن.

الخطيب كان قد ترأس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا خلال مباراة صن داونز يوم 7 مارس الماضى بأياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأحمر لنصف نهائى البطولة بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.