شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تنسيقية تجمع فايلر وعبد الحفيظ فى مران الأهلي ومحاضرة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للفريق، على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وتطرق الثنائى للحديث عن المرحلة المقبلة وبعض الترتيبات الخاصة بالجانب الإدارى، وذلك فى إطار التنسيق المستمر بينهما قبل استئناف مباريات الدورى الممتاز، وخاض الأهلى مرانه فى التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة إنبى التى تقام الأحد المقبل فى الدورى، كما حرص فايلر على عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الجوانب الفنية التى يرغب فى تنفيذها خلال المران.

على صعيد آخر، فيما اقترب محمود الخطيب، رئيس النادى، من رئاسة بعثة الفريق فى المغرب خلال مواجهة الوداد بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يُعلن مجلس الأهلى رئيس البعثة خلال الأيام المقبلة، لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الخطيب سيكون رئيس البعثة فى هذه المباراة المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى أن مباراة الذهاب ستقام بالمغرب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وحدد الأهلى 3 أكتوبر موعداً لمباراة العودة باستاد القاهرة، وينتظر الأحمر وصول الموافقة الأمنية لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، فيما لم يُحدد النادى المغربى موعد مباراته الذهاب حتى الآن.

الخطيب كان قد ترأس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا خلال مباراة صن داونز يوم 7 مارس الماضى بأياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأحمر لنصف نهائى البطولة بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.