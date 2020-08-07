شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغيّر فى الأهلى منذ آخر مباراة بالدورى؟.. إصابات و"فتاق" وإنهاء وخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهد كثيرة وأحداث مُتغيّرة شهدها فريق الأهلى منذ آخر مباراة بالدورى وكانت يوم 11 مارس الماضى أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة فى الجولة 18 من الدورى المصرى الممتاز. ونلقى فى السطور التالية الضوء حول أهم المُتغيّرات التى شهدها فريق الاهلى منذ لقاء سموحة وقبل مواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدورى الممتاز وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

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يذكر أن أيمن أشرف، لاعب الأهلي، انتظم فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبى التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك أيمن أشرف فى المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق يوم الثلاثاء الماضى. وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.

من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادى على عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمناقشته فى مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الآن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمد ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الاهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر، وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، وترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة أنه من المنطقى تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد، خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الأهلى سيفقد عدة لاعبين هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى آخر، وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.