ماذا تغيّر فى الأهلى منذ آخر مباراة بالدورى؟.. إصابات و"فتاق" وإنهاء وخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهد كثيرة وأحداث مُتغيّرة شهدها فريق الأهلى منذ آخر مباراة بالدورى وكانت يوم 11 مارس الماضى أمام سموحة والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة فى الجولة 18 من الدورى المصرى الممتاز. ونلقى فى السطور التالية الضوء حول أهم المُتغيّرات التى شهدها فريق الاهلى منذ لقاء سموحة وقبل مواجهة إنبى المقرر لها الأحد المقبل باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة للدورى الممتاز وذلك بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.
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يذكر أن أيمن أشرف، لاعب الأهلي، انتظم فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبى التى تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك أيمن أشرف فى المران الجماعى بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق يوم الثلاثاء الماضى. وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.
من ناحية أخرى، استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادى على عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لمناقشته فى مسألة صفقات الأحمر خلال ميركاتو الصيف الجارى بعدما اكتفى المدرب السويسرى بضم صفقة وحيدة حتى الآن هى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، وحاولت إدارة الأهلى إقناع المدير الفنى إبرام أكثر من صفقة على مدار الفترة الماضية أمثال الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى وباهر المحمد ظهير الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وزميله بالفريق نبيل عماد دونجا لكن رينيه فايلر رفض هذه الصفقات وأكد أن الاهلى يضم لاعبين أفضل منهم مُكتفياً بالقائمة الموجودة بالفريق حالياً وضم طاهر محمد طاهر، وأعلن المدرب السويسرى أن تركيزه حالياً مع الفريق ينصب على الإستعداد الأمثل لبطولة الدورى التى يستهل الفريق مشاركاته فيها بعد غد، الأحد، بمواجهة إنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر بعد توقف دام عدة أِشهر بسبب "جائحة" كورونا، كما يستعد الفريق لمباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف، وترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة أنه من المنطقى تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد، خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الأهلى سيفقد عدة لاعبين هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى آخر، وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.
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