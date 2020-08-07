شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى يقود الإنتاج الحربى فنياً فى وديتى نادى مصر والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود مجدى عبد العاطى المدرب العام للإنتاج الحربى فريقه فنياً فى مباراته الودية مع نادى مصر، المقرر لها الخامسة عصر اليوم الجمعة باستاد المصانع الحربية بصلاح سالم، لحين عودة مختار مختار المدير الفنى للفريق الذى تعافى من فيروس كورونا مؤخراً، كما يقود الإنتاج الحربى أيضا أمام طلائع الجيش المقرر لها غداً السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى يوم 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدورى العام .

واتفق الجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى مع نظيره بنادى مصر على خوض مباراة ودية بين الفريقين اليوم، الجمعة، على ملعب المصانع الحربية فى إطار استعدادات الفريقين لمباريات الدورى، يأتى ذلك بعد تأجيل مباراة الفريقين بالدورى والتى كان مقررا لها غداً السبت، فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصري الممتاز، بسبب وجود إصابات بكورونا من قبل فى نادى الإنتاج قبل تماثل اللاعبين للشفاء.

وكان الإنتاج الحربى طلب تأجيل مباراته مع نادى مصر بسبب إصابة بعض لاعبيه بكورونا قبل أن يتفق الفريق العسكرى مع نادى مصر على مواجهته وديا اليوم.

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ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء غد، السبت، على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظراً لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربي.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى تعافى 11 فردا من فريقه من فيروس كورونا سواء لاعبين أو أعضاء الجهاز الفنى والإداري، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "ظهرت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو الإنتاج الحربى وجاءت نتيجتها شفاء 11 فردا من الفريق من فيروس كورونا سواء لاعبين أو جهاز فنى أو إدارى وتتبقى حالة واحدة للاعب بالفريق لم يخضع للمسحة لمنحه فرصة للتعافى بشكل أفضل وبذلك تخلو صفوف الإنتاج من إصابات كورونا باستثناء حالة وحيدة.