شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب بإلغاء مسحات كورونا للاعبين في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة وزارة الصحة فى خطاب رسمي بتغيير البروتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تعديل البروتوكول الطبى مؤخرا وعدم إجراء المسحات إلا بعد ظهور الأعراض على الشخص فقط، فى ظل انخفاض الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا في مصر بشكل عام.

ويترقب اتحاد الكرة وصول الخطاب الرسمى لإرساله للأندية على أن يتم الاكتفاء بتحليل دم للاعبين، ونفس الأمر بالنسبة لأندية القسم الثانى التي اشتكت مؤخرا من تأخر عمل المسحات لها أسوة بأندية الدورى الممتاز.

فى السياق ذاته، اتفق مسئولو اللجنة الخماسية اتحاد الكرة مع الشركة الراعية للملابس على تصميم زي جديد و موحد للحكام في الموسم المقبل للدوري 2020 -2021 ، يظهرون به في مسابقة الموسم المقبل ، واستقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على تعيين حكمين دوليين أو من النخبة فى معظم مباريات الأهلي والزمالك على أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم var

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وعلم ”الخليج 365” أن سبب اختيار حكمين كبار لمباريات الأهلي والزمالك تحسبا لإصابة حكم الساحة ووقتها يتولى حكم الـvar إدارة المباراة مكان حكم الساحة والعكس خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم لأكثر من 4 أشهر وأيضا في حال ظهور حالات كورونا بين الحكام.

وفي سياق متصل، كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أنه سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا على حكام الدورى قبل المباريات ب48 ساعة من أجل الاطمئنان عليهم قبل إدارة المباريات، خاصة أن نتيجة مسحة فيروس كورونا ستظهر قبل اللقاء ب24 ساعة من أجل منح اللجنة متسع من الوقت لتعيين طاقم جديد في حال ثبوت إصابة أى حكم بفيروس كورونا.

ويستأنف مباريات الدورى الممتاز اليوم الخميس المقبل بمباراة الزمالك أمام المصري المؤجلة من الجولة ال14 للدوري بينما يلعب الاهلي امام انبي يوم 10 أغسطس الجارى.