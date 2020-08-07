شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمود علاء مدافع بدرجة هداف في ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود علاء لاعب فريق الزمالك تألقه و أداء المميز في مباريات فريقه بتسجيل هدف فوز الزمالك على المصرى في المباراة المؤحلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى ، ليقفز الزمالك الى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى ، حتى أصبح محمود علاء يحتكر لقب الهداف التاريخى لمدافعى الأبيض ـ بعد أن وصل مجموع أهدافه الى 25 هدفا ، ليتفوق على اشرف قاسم ، و الذى سجل 22 هدف فقط .

وانضم علاء للزمالك قادمًا من وادى دجلة فى صيف 2017، بعد أن خاض تجربة ناجحة مع حرس الحدود ، ليصبح هداف الفريق الأبيض من المدافعين

كما شارك اللاعب مع المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية 2019 ، ونجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي أقيمت في افتتاح كأس الأمم الأفريقية و فاز بها المنتخب الوطني بهدف نظيف.

تبلغ القيمة التسويقية لمحمود علاء، مدافع الزمالك، 950 ألف يورو، لتزيد بقيمة 550 ألف يورو عن أول ظهور له مع الأبيض حيث كانت قيمته التسويقية وقتها 400 ألف يورو، وشارك محمود علاء هذا الموسم مع الزمالك فى 26 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى الممتاز أحرز خلالهم 5 أهداف و10 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا أحرز خلالها هدفًا ومباراة فى كأس السوبر الأفريقى ومثلها فى السوبر المصرى.



محمود علاء



رأسية محمود علاء

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زفاف محمود علاء



علاء بقميص المنتخب



علاء فى الملعب



فى رحلة سفارى



لاعب اسكواش