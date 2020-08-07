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شقيق سعد سمير يعود لتدريبات طلائع الجيش بعد التعافى من الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد سمير، مدافع طلائع الجيش الصاعد، لتدريبات فريقه الجماعية عقب إنهاء البرنامج التأهيلى الذى خاضه بعد جراحة باليد أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وفضل اللاعب إجراء الجراحة خلال فترة العزل المنزلى بسبب لتخفيض فترة غيابه عن فريقه، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وفي وقت سابق قال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى".

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير، "نفسى احترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

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وقال مدافع طلائع الجيش، "مثلى الأعلى محلياً سعد سمير وعالميا راموس".

وعن علاقته بشقيقه سعد سمير قال مدافع طلائع الجيش: "سعد هو اللى مربينى ودايما بينصحنى أتعب وأجتهد عشان ربنا يكرمنى، وبتعلم منه كل حاجة هو مر بفترة صعبة فى الإصابة وبإذن الله هيرجع يكسر الدنيا تانى".

وعن المقالب التى يصنعها شقيقه سعد سمير علق مدافع الطلائع: "أنا اللى بعمل فيه مقالب وبخلص طبق الفاكهة بتاعه، وصحابه تريزيجيه ورمضان صبحى قالولى هتبقى أحسن من سعد سمير".

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

 

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