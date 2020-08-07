شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق سعد سمير يعود لتدريبات طلائع الجيش بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد محمد سمير، مدافع طلائع الجيش الصاعد، لتدريبات فريقه الجماعية عقب إنهاء البرنامج التأهيلى الذى خاضه بعد جراحة باليد أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وفضل اللاعب إجراء الجراحة خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا لتخفيض فترة غيابه عن فريقه، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وفي وقت سابق قال محمد سمير سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ألعب فى صفوف طلائع الجيش منذ 6 سنوات وبعد قدومى للنادى بثلاث سنوات فقط أرسل الأهلى فاكساً رسمياً لإدارة الطلائع لضمى بعدما شاهدونى فى مباريات الناشئين لكن إدارة النادى رفضت الاستغناء عنى".

وعن طموحه فى الفترة المقبلة قال محمد سمير، "نفسى احترف خارج مصر زى محمد صلاح وتريزيجيه، وتم تصعيدى للفريق الأول للطلائع منذ بداية الموسم وألعب فى صفوف منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين وعازم على مواصلة رحلة الاجتهاد حتى أصل لصفوف المنتخب الأول".

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وقال مدافع طلائع الجيش، "مثلى الأعلى محلياً سعد سمير وعالميا راموس".