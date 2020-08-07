شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب بسرعة تجهيز طارق حامد لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجهاز الطبي بسرعة تجهيز طارق حامد ويوسف أوباما لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب غياب اكثر من لاعب للإصابة وكذلك بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين مثل اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم اللذان وصلا القاهرة قبل مباراة المصري بـ 24 ساعة.

من ناحية اخري طلب المغربي خالد بو طيب مهاجم الزمالك السابق، الحصول على 200 ألف دولار من الزمالك إضافية على مستحقاته المالية، بداعي وجود بند في عقده بالحصول علي هذا المبلغ كمنحة تعاقد، وجاء طلب بو طيب كشرط للموافقة علي التنازل عن قضيته ضد نادي الزمالك.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن خالد بو طيب يزعم أن عقده يحتوي على بند بالحصول على 200 ألف دولار منحة تعاقد بخلاف مقدم العقد، وتمسك اللاعب بالحصول على البند كاملاً للموافقة علي التصالح مع الزمالك رغم رغم تحويل مستحقاته المتأخرة في حسابه البنكي.

وأضاف المصدر أن بو طيب رفض التصالح مع الزمالك رغم سداد كل مستحقاته المتأخرة، وتمسك بالحصول علي منحة التعاقد من أجل الموافقة علي التنازل عن قضيته ضد الزمالك.

Advertisements

وينتظر مسئولو الزمالك تنازل اللاعب عن الشكوي خاصة انه حصل علي مستحقاته المتاخرة ولديها ما يفيد كافة مستحقات المهاجم المغربي، حيث من المتوقع ان تصدر المحكمة الرياضية الدولية حكمها في شكوي اللاعب خلال الفترة المقبلة ويجهز مسئولي الأبيض كل المستندات التي ترجح كفة الزمالك.

من ناحية اخري أشاد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق باللاعبين الناشئين المنضمين لمعسكر الفريق حاليا وتحديدا أسامة فيصل وحسام اشرف ، مؤكدا انهما سيكونا من ضمن الاعمدة الرئيسية للفريق خلال الفترة المقبلة، وقرر كارتيرون منح الثنائي فرصة المشاركة في المباريات الرسمية بالدوري لتجهيزهما ومنحهما الخبرة الكافية ليكونا من نجوم الفريق في المستقبل.