بأمر هيدرسفيلد.. رمضان صبحي ممنوع من دخول الأهلي

وجهت إدارة نادى هيدرسفيلد الإنجليزى تحذيرًا لرمضان صبحي، المعار لصفوف الأهلى، من خوض التدريبات الجماعية مع الفريق الأحمر.

برر الفريق الإنجليزي قراره بأن رمضان لم يعد لاعبًا ضمن صفوف الفريق المصري

بشكل رسمى، بعد انتهاء الإعارة بشكل فعلى، يوم 30 يونيو الماضى، وعدم تمديدها، فضلاً عن عدم التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب.

وامتثل رمضان لقرار إدارة هيدرسفيلد، ولم يشارك فى تدريب الأهلى اليوم، حيث يستعد للعودة إلى إنجلترا بعد طلب ناديه له فى وقت سابق من اليوم.

من المقرر أن يسافر رمضان صبحى إلى إنجلترا لخوض التدريبات مع هيدرسفيلد فى غضون الأيام القليلة المقبلة.