رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره إنبي، يوم الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارت الذي بدئها منذ مستهل مشواره في البطولة، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وزيادة فرص التتويج باللقب للمرة الـ42 في تاريخه.

ويعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة وبفارق يزيد عن 10 نقطة عن مراكز الهبوط.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وسيذاع لقاء الأهلي ضد إنبي على قناة اون سبورت On time sport.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع أمام إمبي:-

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من المتوقع أن يدفع السويسري رينيه فايلر بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه علي معلول، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وأحمد فتحي، فيما سيضع أليو ديانج وعمرو السولية في خط الوسط وأمامهم، جيرالدو، وقفشة، وأجاي، بينما سيقود هجوم الشياطين الحمر أليو بادجي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي، علي معلول، أحمد فتحي، رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، جونيور أجاي، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.