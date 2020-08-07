رياضة | عرض صيني لضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض صيني لضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تلقي لاعب برشلونة عرضًا صينيًا لمغادرة كامب نو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي شنغهاي شينهوا الصيني مستعد لدفع 16 مليون يورو لبرشلونة، مقابل ضم رافينيا ألكانتارا، ولكن تبقى المشكلة في إقناعه باللعب في الصين.

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ويأمل رافينيا في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحظى باهتمام وولفرهامبتون وإيفرتون، في الوقت الذي يقترب فيه شقيقه تياجو ألكانتارا، نجم بايرن ميونخ، من الانتقال لليفربول.

وسبق لرافينيا أن جدد تعاقده مع برشلونة الموسم الماضي حتى صيف 2021، قبل أن يرحل معارًا إلى سيلتا فيجو.

ويرفض رافينيا فكرة الاستمرار في سيلتا فيجو، بعد الموسم الصعب الذي عاشه الفريق، وهروبه من الهبوط بفارق نقطة وحيدة.