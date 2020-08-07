رياضة | حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة عرض بيراميدز لضم حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن عرض نجم الفريق حسين الشحات على بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر، أن كل ما تردد مؤخرًا عن عرض بيراميدز لضم حسين الشحات ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأوضح المصدر أنه من غير منطقي عرض الشحات على براميدز خصوصًا أن الشحات يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق.

وأكد المصدر أن الشحات غير معروض للبيع وأن الحديث عن موافقة مجلس إدارة الأهلي على رحيله ليس له أي أساس من الصحة.

وتأكد غياب حسين الشحات في الفترة الأخيرة عن عدد من مباريات الأهلي المقبلة في الدوري بسبب خضوعه لعملية الفتاق الجراحية.