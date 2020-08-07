رياضة | خضوع بطل العالم للدراجات النارية لجراحة ثانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خضوع بطل العالم للدراجات النارية لجراحة ثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ألبرتو بويج، رئيس ريبسول هوندا، اليوم الخميس، إن مارك ماركيز، بطل العالم للدراجات النارية، احتاج لجراحة ثانية في ذراعه المكسور، بعد تضرر شريحة معدنية أثناء محاولته فتح نافذة كبيرة في منزله.

وتعرض ماركيز لكسر في الذراع، في السباق الافتتاحي بخيريس، وحاول المشاركة في السباق الثاني على الحلبة الإسبانية ذاتها في الأسبوع التالي، لكنه لم يستطع المشاركة، وسينسحب من جائزة التشيك الكبرى في برنو، يوم الأحد المقبل.

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وخضع المتسابق الإسباني لجراحة ثانية في برشلونة، لإصلاح الشريحة المتضررة، يوم الإثنين، وأبلغ بويج الصحفيين أن الأمر غير متعلق بمحاولته المشاركة في السباق الثاني في خيريس.

وأضاف ألبرتو بويج: "حادث منزلي أثناء فتح نافذة كبيرة للغاية، ليست مثل أي نافذة بل أشبه بباب كبير، وتسبب في ألم كبير وكسر الشريحة المعدنية".

وأتم: "يشعر بألم كبير في ذراعه واكتشف (الأطباء) كسر الشريحة المعدنية، وربما بسبب الضغط طيلة الوقت فهذه الأمور تحدث. لكن من المؤكد أن ذلك حدث بعد الجائزة الكبرى".