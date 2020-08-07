شكرا لقرائتكم خبر عن نادال وفيدرر يمنحان ديوكوفيتش فرصة ذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى قرار رفائيل نادال بالغياب عن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب مخاوف صحية، إلى تحول جديد في الصراع الثلاثى المثير على البطولات الأربع الكبرى ولقب اللاعب الأعظم على الإطلاق في نظر الكثيرين. واذا نجح اللاعب الإسبانى (34 عاما) في الدفاع عن لقبه الذي حققه بعد نهائى مثير من خمس مجموعات أمام دانييل ميدفيديف، العام الماضى، كان سيعادل روجر فيدرر في قائمة الأكثر تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا. لكن بدلا من ذلك فتح قراره الباب أمام نوفاك ديوكوفيتش (33 عاما) لتقليص الفارق إلى لقب واحد مع نادال وتحقيق اللقب الرابع في فلاشينج ميدوز ورقم 18 في البطولات الأربع الكبرى.

ورغم أنه من الظلم تجاهل فرص 127 لاعبا آخرين في القرعة الرئيسية ببطولة أمريكا المفتوحة، يجب تذكر أن فيدرر ونادال وديوكوفيتش استحوذوا على آخر 13 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى. وسيكون ديوكوفيتش الوحيد بين الثلاثة الكبار الذي سيخوض المنافسات في نيويورك في وقت لاحق هذا الشهر بعد أن اختار فيدرر، الذي يحتفل بعيد ميلاده 39 غدًا السبت، الخضوع لجراحة في الركبة، ما يبعده عن بقية البطولات في 2020. ومنذ القرن الماضى وبالتحديد في نسخة 1999 لم يغب الثنائى فيدرر ونادال عن القرعة الرئيسية لهذه البطولة. وترك وباء كوفيد-19 تأثيرا على أمور كانت لا تمس في التنس، والصراع على لقب أعظم لاعب ليس استثناء، حيث ألغيت بطولة ويمبلدون لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وربما كان قرار نادال بالانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة أسهل بعد الاحتفاظ بنقاط التصنيف من العام الماضى عقب تعديل النظام، ومع قرب بطولة فرنسا المفتوحة التي تأجلت إلى نهاية سبتمبر. وفى ملاعب رولان جاروس أثبت نادال أنه غالبا لا يقهر بعد أن حصل العام الماضى على لقبه الـ12 في آخر 16 محاولة في باريس.

وهذا يعنى أن أي تقدم لنادال أو ديوكوفيتش في سباق الأعظم من خلال بطولة أمريكا المفتوحة قد يكون قصير الأمد. وكان الصربى ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا متشككا بشأن السفر للولايات المتحدة لكن تأكدت مشاركته. وأصيب ديوكوفيتش بفيروس كورونا المستجد خلال بطولة أدريا الاستعراضية في يونيو الماضى، لكنه يأمل في أن يكون تعافيه كافيا لتمديد سلسلة من 21 مباراة دون هزيمة قبل توقف الموسم مطلع مارس الماضى.

وكان السويسرى ستانيسلاس فافرينكا آخر لاعب من خارج الثلاثة الكبار يفوز بلقب في البطولات الأربع حين هزم ديوكوفيتش في نهائى أمريكا المفتوحة 2016 لكنه سيغيب عن المنافسات في نيويورك هذا الشهر لأسباب مجهولة حتى الآن.