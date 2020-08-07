شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: هذا الأسبوع الأهم فى موسم ليفربول قبل المعسكر الخارجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، أن الأسبوع الذى يقضيه الريدز فى معسكر خارجى قبل بداية الموسم، يلعب دورًا كبيرًا فى المستوى الذى يظهر عليه الفريق فيما بعد. وأصبحت رحلة ليفربول إلى مدينة إيفيان الفرنسية، بالقرب من الحدود السويسرية، عادة سنوية للريدز قبل انطلاق الموسم، وقد أوضح كلوب مدى قيمة تلك الرحلة التى كانت فى الماضى، وستستمر فى المستقبل.

وقال كلوب فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «الشىء الأكثر أهمية هو أنك تنمى قدراتك البدنية لموسم طويل، فخلال الموسم علينا فقط الاستعداد للمباريات، ليس هناك الكثير من الوقت للتدريب». وأضاف: «إيفيان مهمة للغاية، نحن نتطلع إليها، النتائج الجيدة فى فترة ما قبل الموسم تساعد على بناء الثقة، ولكن هذا ليس أهم شىء، كان من الواضح دائمًا أن معسكر إيفيان سيكون أهم أسبوع فى الموسم». جدير بالذكر أن ليفربول نجح هذا الموسم فى تحقيق لقب البريميرليج للمرة الـ19 فى تاريخه، والأولى منذ 30 عامًا، ولكنه ودع منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد فى دور الـ16، بعدما حصد اللقب فى الموسم الماضى على حساب توتنهام.