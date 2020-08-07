شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسياس» يسير على خُطى «زيدان» فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن منصب الحارس الأسطورى إيكر كاسياس داخل ريال مدريد الإسبانى، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم نهائياً وكان إيكر كاسياس قرر رسمياً اعتزال كرة القدم بشكل نهائى، حيث لم يلعب منذ نهاية الموسم الماضى مع بورتو البرتغالى، آخر محطاته فى الملاعب، بعدما تعرض للإصابة بأزمة قلبية أثناء التدريبات.

وأكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن إيكر كاسياس حارس مرمى الملكى السابق ومنتخب إسبانيا، واحدا من أكبر رموز النادى على مدار تاريخه، كما أنه مرجعا لجميع مشجعى العملاق الإسبانى، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر صحفى من أجل الكشف عن تفاصيل المرحلة المقبلة للحارس الأسطورى. وقالت الصحيفة إن إيكر كاسياس يستعد لتولى مهام مستشار رئيس نادى ريال مدريد فلورنتينو بيريز بعد اعتزال كرة القدم، وهو الأمر الذى تم التنويه عنه فى يوليو الماضى. وكان الفرنسى زين الدين زيدان تولى نفس منصب كاسياس فى ريال مدريد، حينما كان البرتغالى جوزيه مورينيو مدرباً للملكى.

وأسدل الحارس الإسبانى إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، وحارس بورتو البرتغالى السابق، الستار على مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، سواء مع منتخب بلاده أو على مستوى الأندية، حيث كتب كاسياس رسالة الوداع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى قائلا «الشيء المهم هو الطريق الذى تسلكه، والرفاق الذين يصاحبونك، وليس الوجهة التى تصل إليها، لأن هذا يأتى فقط بالعمل والمجهود، وأستطيع القول دون تردد بأننى سلكت الطريق ووصلت إلى الوجهة التى أحلم بها».

وخاض كاسياس مسيرة أسطورية مع ريال مدريد على مدار 16 عاما ثم بورتو البرتغالى الذى كان الفريق الأخير الذى يرتدى قميصه بين عامى 2015 و2020، وأيضا مع منتخب بلاده الذى توج معه بالعديد من الألقاب الكبرى. وشارك كاسياس فى 881 مباراة فى مشواره مع فريقى ريال مدريد وبورتو، منها 725 مع الميرنجى، بالإضافة إلى 156 مع الفريق البرتغالى.

ويعتبر كاسياس أفضل حارس مرمى فى تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية، حيث انضم للفريق الملكى فى عمر 9 سنوات ودافع عن القميص الأبيض 25 عاما فى مختلف الفئات السنية. وسجل كاسياس ظهوره الرسمى الأول مع ريال مدريد فى 12 سبتمبر من عام 1999 خلال مواجهة أتلتيك بلباو على ملعب «سان ماميس» فى مسابقة الدورى الإسبانى، وخاض منذ ذلك اليوم 725 مباراة رسمية، حقق فيها 19 لقبا. وجاءت ألقاب الحارس الإسبانى فى مشواره مع ريال مدريد كالتالى: «الدورى الإسبانى 5 مرات، دورى أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية، كأس الإنتركونتيننتال مرتين، كأس السوبر الأوروبى مرتين، كأس الملك مرتين، كأس السوبر الإسبانى 4 مرات». ونجح كاسياس فى الفوز بلقبى الدورى البرتغالى وكأس السوبر المحلى فى مشواره بقميص بورتو على مدار 5 سنوات. وعلى المستوى الدولى، شارك كاسياس فى 167 مباراة بقميص المنتخب الإسبانى فى جميع البطولات نجح خلالها فى التتويج بلقبى كأس العالم عام 2010، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية عامى 2008 و2012.

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