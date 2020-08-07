شكرا لقرائتكم خبر عن دانى ألفيس: لن ألعب فى البرازيل سوى لـ«ساو باولو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الظهير المخضرم، دانى ألفيس، أنه لن يلعب فى البرازيل سوى لناديه الحالى، ساو باولو. وذلك بعد الشائعات التى نشرتها مؤخرا الصحافة المحلية حول إمكانية وصول عرض من فلامنجو، لضم نجم برشلونة السابق.

وقال قائد منتخب البرازيل، فى مؤتمر صحفى عبر «الفيديو كونفرانس»: «لوضع نهاية أبدية لهذا الجدل: النادى الوحيد الذى سألعب له فى البرازيل هو ساو باولو.. إذا خرجت أى شائعات من أى نادٍ آخر يمكنكم القول إنها أكذوبة».

وتابع: «اللعب فى ساو باولو كان حلمى منذ الصغر.. أنا هنا فى البرازيل لتحقيق حلمى، وليس من أجل المال». كانت شبكة (فوكس سبورتس) قد نقلت الأسبوع الماضى تقارير تتحدث عن رغبة ساو باولو فى بيع ألفيس لفلامنجو بسبب الصعوبات المادية التى يعانيها النادى.

لكن نائب رئيس فلامنجو، ماركوس براز، نفى أى إمكانية للتفاوض حول صاحب الـ37 عاما.